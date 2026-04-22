元BOOWYのドラマー・高橋まことが、4月20日、自身の発言への批判に対してXで “ガチギレ” 投稿。その過激な言葉遣いが波紋を広げている。「高橋さんは、20日深夜1時すぎ、《こんな場所で政権に文句を言うなんてのは当たり前の事！！》と投稿。SNSで政権批判をすることは何の問題もないと強調しました。そのうえで《実名でものを申すと勝手に取り上げられて、あらぬ批判を受けるってのはどうかと思います》と嘆きました」（芸