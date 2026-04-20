ライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダックアパレル）」は、2026年4月22日（水）〜5月18日（月）まで、MIYASHITA PARKにて期間限定ポップアップストアをオープンする。同ブランドは韓国を中心にアジアで100店舗以上を展開し、Kodakの豊富なアーカイブを現代的に再解釈したデザインで支持を集めるライフスタイルブランド。日本では2025年5月に東京・原宿に旗艦店をオープンして以降、国内においても存在感を高めている。今回