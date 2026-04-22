消防などによりますと、午前6時半ごろ東京メトロ銀座線の浅草駅で「煙が出ている」と運転士から通報がありました。【映像】東京メトロ銀座線 浅草駅の様子火元は線路内のケーブルで、駆け付けた消防隊によって火はすぐに消し止められました。現在、銀座線は浅草駅から三越前駅の上下線で運転を見合わせています。正午ごろの再開を見込んでいるということです。（ANNニュース）