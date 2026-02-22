¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¢¸åÈ¾2È¯¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡ª¡¡¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢¾¡¤Ç¾å°Ì¿Ø¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè26Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï25»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö42¡×¤Î¸½ºß7°Ì¡£2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÏÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÐ¤¹¤ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¦¼Ô¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö50¡×¤Î3°Ì¡£Éé½ý¼Ô¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢CL¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÇÇÔÂà·èÄê¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤Ï¥ê¡¼¥°Àï1ËÜ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ê¥¨A¾å°ÌÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢17Ê¬¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤¬»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥°¥Æ¥£¥¨¥ì¥¹¤Îº¸Â¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿FK¤Ë¥µ¥à¡¦¥Ù¥¦¥±¥Þ¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÀèÀ©ÅÀ¡£¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥Ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢PK¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿61Ê¬¡¢È¿·â¤Ë½Ð¤ë¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£CK¤«¤é¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥·¥ã¥ê¥Ã¥Á¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¶¡¼¥ë¡¦¥µ¥Þ¥ë¥ë¥¸¥Ã¥Á¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥¹¥«¥Þ¥Ã¥«¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬GK¥ô¥¡¥Ë¥ã¡¦¥ß¥ê¥ó¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¡¦¥µ¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¥»¡¼¥Ö¡£¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÎµÕÅÀ¤È¤¬¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢·Þ¤¨¤¿81Ê¬¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥µ¥Þ¥ë¥¸¥Ã¥Á¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£·ë¶É¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬2¡Ý1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï25Æü¤ËCL¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¶´¤ó¤À¸å¡¢3·î1ÆüÅ¨ÃÏ¤Ç¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤ÈÂÐÀï¡£°ìÊý¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï28Æü¤Ë¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¡2¡Ý1¡¡¥Ê¥Ý¥ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡18Ê¬¡¡¥µ¥à¡¦¥Ù¥¦¥±¥Þ¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡Ë
1¡Ý1¡¡61Ê¬¡¡¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥·¥ã¥ê¥Ã¥Á¡Ê¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡Ë
2¡Ý1¡¡81Ê¬¡¡¥é¥¶¡¼¥ë¡¦¥µ¥Þ¥ë¥ë¥¸¥Ã¥Á¡Ê¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡Ë
