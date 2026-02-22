インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、サニタリースパッツを扱う「Angelite（アンジェライト）」と共同で「急な生理の経験について」のアンケートを実施。その結果を発表しました。

外出中に急に生理が来てしまったら…？

アンケートは2月3〜12日、全国の女性200人に対し、インターネットリサーチで実施。

まず、「急に生理が来て困った経験はありますか？」と聞くと、「ある」と答えた人は58.5％で、約6割の女性が急な生理で困った経験があることが分かりました。

続いて、「ある」と答えた人に「どんなシーンで困ったことが多いですか？」と聞くと、「外出中」が46.2％で最も多く、「職場」が44.4％、「学校」が30.8％、「旅行中」が23.1％、「移動中（電車・バス・車など）」が16.2％、「自宅以外の場所（友人宅など）」が13.7％、「スポーツ・習い事などの最中」が6.8％という結果になりました。

さらに、「急に生理が来て困った場合、どのように対処することが多いですか？」と聞くと、「トイレットペーパーなどで応急対応した」が35.0％で最も多い結果に。次いで「コンビニやドラッグストアで（生理用品を）購入した」が30.8％、「友人や同僚にナプキンをもらった」が22.2％という結果になりました。

一方、その場で対処しないケースも少数ながらあり、「すぐ帰宅した」「我慢してそのまま過ごした」が3.4％となりました。

対処について詳しく聞いたところ、「トイレットペーパーなどで応急対応した」と答えた人からは、「周りに相談できる状況ではなかったため」（30代）、「トイレにナプキンが購入できるようになっていたらよかったのですが、そういった設備がないから」（40代）、「ナプキンを探す以前に今、この時をどうにかしないと、という状態なのでトイレットペーパーで応急処置」（50代）などのコメントが寄せられています。

「コンビニやドラッグストアで購入した」と答えた人からは、「物価高だから、他の人からもらうのが申し訳ないと感じるため、自分で買うようにしています」（20代）、「人に知られたくないから」（40代）、「友達にも言いにくく、早く買って使いたいから」（50代）などのコメントがありました。

同社はアンケートの結果を受けて、「トイレに生理用品の設置や販売機があれば助かるという声もあり、環境面での課題も感じられる結果となりました」とコメントを寄せています。