この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【今週のAIトレンド丸わかり】Googleの最高性能AIモデル『Gemini 3.1 Pro』/Geminiに音楽生成AI『Lyria 3』が実装/OpenClawの創設者がOpenAIに参加」と題した動画を公開した。今回は、推論性能が飛躍的に向上したGoogleの最新AIモデルや、各社からリリースされたAIツール、業界の動向を示す最新ニュースについて解説している。



動画ではまず、Googleが2026年2月20日に公開した最新AIモデル「Gemini 3.1 Pro」について詳述された。前モデルと比較して推論性能が2倍以上に向上しており、コーディングや数学、コンピュータ操作などの能力が強化されている。AIプラットフォーム「Artificial Analysis」の総合ランキングでも1位を獲得したという。また、Geminiには最新の音楽生成AIモデル「Lyria 3」も実装され、テキストや画像から日本語ボーカル曲を生成可能になった。歌詞を用意せずとも楽曲のイメージを伝えるだけで高品質な楽曲が作れる点が特徴だ。



さらに、Anthropicの「Claude Sonnet 4.6」やデザインに特化した「Recraft V4」、Alibabaの「Qwen 3.5シリーズ」、xAIの「Grok 4.20」など、各社の最新モデルも紹介された。特に「Recraft V4」は日本語の文字入れに対応し、ベクター画像の生成も可能だという。ニュースパートでは、OpenClawの創設者であるPeter Steinberger氏のOpenAI参加や、OpenAIによる1000億ドル規模の資金調達の可能性、Googleの廉価版スマホ「Pixel 10a」の発表、「初音ミク V6」の発売決定など、多岐にわたるトピックが取り上げられた。



今回紹介された多くのツールは、公式サイトや各プラットフォームで無料から試用が可能となっている。進化を続けるAI技術の最前線を確認するためにも、各ツールのアップデート情報をチェックし、実際に触れてみることをお勧めする。