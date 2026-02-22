この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【今週のAIトレンド丸わかり】Googleの最高性能AIモデル『Gemini 3.1 Pro』/Geminiに音楽生成AI『Lyria 3』が実装/OpenClawの創設者がOpenAIに参加」と題した動画を公開した。今回は、推論性能が飛躍的に向上したGoogleの最新AIモデルや、各社からリリースされたAIツール、業界の動向を示す最新ニュースについて解説している。

動画ではまず、Googleが2026年2月20日に公開した最新AIモデル「Gemini 3.1 Pro」について詳述された。前モデルと比較して推論性能が2倍以上に向上しており、コーディングや数学、コンピュータ操作などの能力が強化されている。AIプラットフォーム「Artificial Analysis」の総合ランキングでも1位を獲得したという。また、Geminiには最新の音楽生成AIモデル「Lyria 3」も実装され、テキストや画像から日本語ボーカル曲を生成可能になった。歌詞を用意せずとも楽曲のイメージを伝えるだけで高品質な楽曲が作れる点が特徴だ。

さらに、Anthropicの「Claude Sonnet 4.6」やデザインに特化した「Recraft V4」、Alibabaの「Qwen 3.5シリーズ」、xAIの「Grok 4.20」など、各社の最新モデルも紹介された。特に「Recraft V4」は日本語の文字入れに対応し、ベクター画像の生成も可能だという。ニュースパートでは、OpenClawの創設者であるPeter Steinberger氏のOpenAI参加や、OpenAIによる1000億ドル規模の資金調達の可能性、Googleの廉価版スマホ「Pixel 10a」の発表、「初音ミク V6」の発売決定など、多岐にわたるトピックが取り上げられた。

今回紹介された多くのツールは、公式サイトや各プラットフォームで無料から試用が可能となっている。進化を続けるAI技術の最前線を確認するためにも、各ツールのアップデート情報をチェックし、実際に触れてみることをお勧めする。

YouTubeの動画内容

01:04

推論性能2倍！「Gemini 3.1 Pro」と音楽生成「Lyria 3」
03:23

「Claude Sonnet 4.6」とデザイン特化「Recraft V4」
05:51

「Qwen 3.5」や「Grok 4.20」など最新モデル続々
07:31

「NotebookLM」新機能と「ChatGPT」コード編集機能
10:36

OpenAI人事やPixel 10aなど最新AIニュース

関連記事

【音楽生成AI「Lyria 3」完全ガイド】Google Gemini×Lyria 3で高品質な“日本語ボーカル曲”が無料で作れる！

【音楽生成AI「Lyria 3」完全ガイド】Google Gemini×Lyria 3で高品質な“日本語ボーカル曲”が無料で作れる！

 【Claude Sonnet 4.6完全ガイド】無料で使える性能＆コスパ最強AIモデル「Claude Sonnet 4.6」！人間のようにPCを操作する能力向上！

【Claude Sonnet 4.6完全ガイド】無料で使える性能＆コスパ最強AIモデル「Claude Sonnet 4.6」！人間のようにPCを操作する能力向上！

 【Claude Cowork完全ガイド】プログラミング不要！PCのファイル整理・契約書レビュー・スライド作成を全自動でやるAIエージェント爆誕！

【Claude Cowork完全ガイド】プログラミング不要！PCのファイル整理・契約書レビュー・スライド作成を全自動でやるAIエージェント爆誕！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.75万人 439 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube