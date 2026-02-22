俳優の成田凌（32）が22日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演し、保有している国家資格を明かした。

専門学校生時代に雑誌「MEN'S NON-NO」のオーディションに合格したことがきっかけで芸能界入りした。当時は美容専門学校に通っており、「勉強2年して免許取って、結果ならずだったので」と美容師免許を取得するも実際に働くことはなかったという。

それでも「今まさに美容師の役できてて」と出演中の同局ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜後10・00）に触れ、「そういう時に良かったと思いました。手元の寄りとかやっぱりできないじゃないですか。引きも寄りも（吹き替えではなく）できる」とニッコリ。MCの俳優・満島真之介は「それはやってて良かったね」とうなずいた。

MCの「EXIT」兼近大樹の鮮やかなピンクヘアを見て「やっぱり気になりますね。何の薬で染めてるのか。頭皮とか心配になりますよね。地肌からいってます？」と興味津々で質問する場面も。兼近が「地肌からブリーチ直付け。練り込む、めんどいから」と明かすと、「うわ〜」を連発。「考えるんですか？どのくらいまでピンクって」と聞く成田に、兼近は「ずっと考えてて。みんなが飽きるまでかな」と話していた。