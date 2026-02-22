人気アニメ「ザ・シンプソンズ」の正式な最終回が放送される日は来ないようだ。先日、第800話が放送されたところの同番組は、現在のところ放送終了の予定はないものの、もし終わりが決定しても、「普通のエピソード」で終了するつもりであると、企画・脚本・制作などを担当する「ショーランナー」のマット・セルマンが明かした。



【写真】2月15日の第800回にはビッグなゲストも登場した

セルマンは「The Wrap」にこう話す。「番組が終わることがあっても、フィナーレはやりません」「あの一家が出演する普通のエピソードにあるでしょう。あちらこちらに隠し要素は散りばめるかもしれませんが、『寂しくなるだろう』というものにはなりません」



しかし、2024年の9月にアメリカで放送されたシーズン36のプレミア放送回では、「パロディ」として、劇的なフィナーレが描かれていた。それについてセルマンは、「1年半ほど前に、最終回のパロディのようなエピソードをやりました。考えられるすべての最終回を1つの番組に詰め込んだんです。だから、あれが、シリーズフィナーレを作ることはないという我々なりの意思表示だったんです」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）