フリーアナウンサーの杉崎美香が20日、自身のインスタグラムを更新。昨年、2つの資格を取得していたことを明かした。



【写真】妊娠中に子育てしながら勉強 資格の証しを手に充実の表情

「去年、子供心理カウンセラーとチャイルド心理カウンセラーの資格を取得しました」と記した杉崎アナは1978年生まれ、大分県出身。フジテレビ「Mr.サンデー」のディレクターと結婚し、16年に第１子長男を出産。昨年8月に男児を出産したことを報告し、46歳で2児の母になった。



子供心理カウンセラーは日本インストラクター技術協会（JIA）が認定する民間資格で、チャイルド心理カウンセラーは日本メディカル心理セラピー協会 (JAAMP)が認定する資格。「講座修了証」を持つ写真をアップした杉崎アナは両方の資格を手にしたことになる。



驚くのが取得した時期。「赤ちゃんが産まれたらなかなか難しくなるのが、自分時間を持つこと。」と記し、「長男の時にそれを痛感する日々だったので、気になっていることは妊婦期間に全部やっておこう！と思い、ずっと勉強してみたかった、 子ども心理学の講座を受講して、何とか出産前に取得することができました」と経緯を説明する。



杉崎アナは山口大卒で教育職員免許も持っている。「自分の子育てにも役立っているし、これからの仕事にも繋がっていくといいなと思う。大人になってから、勉強が楽しくなりました これからも学び続けていきたい。」と今後に向けてもさらなる意欲をのぞかせた。



フォロワーからは「凄いなぁ…おめでとうございます」と祝福のコメントはもちろん、「お母さんしながら資格の勉強するってすごすぎます」「本当によく頑張りましたね」「向上心凄いですね～」と努力をたたえる声も届いていた。



