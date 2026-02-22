SUV×ミニバンという新たなジャンルの開拓

2023年10月28日から11月5日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2023（JMS2023）」で、ミニバンや商用車の開発・生産を手掛けるトヨタグループのトヨタ車体が世界初出展した「クロスバン ギア コンセプト（X-Van Gear Concept、以下クロスバン ギア）」が大きな注目を集めました。

このモデルが掲げるコンセプトは、乗用ミニバンの広々とした空間とSUVのアクティブなスタイルを両立させた新しいカテゴリーの創造です。

多様化する現代のライフスタイルに対応し、すべての人が人生を楽しめる次世代のキャブワゴンとして提案されています。

従来のミニバンが持つ高い実用性や居住性に加え、近年人気のSUVが持つタフさや道具としての存在感を融合させることで、クロスオーバーミニバンという新たなジャンルを開拓しようという意欲的な試みといえます。

エクステリアデザインは、このコンセプトを見事に体現しています。

箱型のキャブワゴンスタイルをベースにしながら、SUVの要素を大胆に取り入れた仕上がりです。

全体的なフォルムは、近年の流麗で滑らかなラインとは一線を画す、カクカクとしたタフなデザイン。ボンネットやルーフ、フェンダーの周囲にはブラックの樹脂パーツが配置されています。

これらのパーツは単なる見た目のアクセントではなく、無造作に物を置いても傷や汚れがつきにくいケアフリー素材（強化塗装）を採用する本気ぶり。

日常使いからアウトドアまで道具として使い倒せるSUVらしさを強調しています。

クロスバン ギアの最大のハイライトといえるのが、革新的なドア構造です。車体中央のBピラー（柱）をなくした大開口ドアを採用しています。

助手席側の特殊な開閉機構と後席スライドドアを組み合わせることで、ドアを開けた瞬間に側面の柱が消え、巨大な開口部が出現するのです。

この構造により、自転車や釣り竿、大型のキャンプ道具といった長尺物や大きな荷物の積み下ろしが格段に容易になります。Bピラーレス構造は、使い勝手を飛躍的に高める機能的な提案です。

インテリアは「リビングのような空間」をテーマに設計されています。

明るいカラーリングと開放的な天井デザインにより、まるで自宅のソファでくつろいでいるかのような心地よい室内空間を実現しました。

シートレイアウトは3列6人乗りで、使用用途に合わせて変更できる6つのシートアレンジが用意されています。

助手席を回転させて後席と対面にしたり、2列目シートをテーブルとして活用したりと、停車中も楽しめる空間づくりが魅力のひとつ。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mm、室内長は2965mmです。

このサイズ感は、トヨタの主力ミドルクラスミニバン「ノア」や「ヴォクシー」とほぼ同等で、日本の道路環境において、ちょうどいいサイズとされる大きさに収まっています。

扱いやすさと広さを両立したパッケージは、多くのユーザーにとって現実的な選択肢となり得るでしょう。

パワートレインについては、コンセプト段階のため詳細は非公表です。

ただし市販化を想定する場合、そのボディサイズやトヨタ車体の特性を踏まえると、同社で製造しているノア／ヴォクシーと同様のTNGA-Cプラットフォームをベースとする可能性が高いと推測されます。

高効率なハイブリッドやガソリンエンジン仕様、4WD設定の採用も期待できるでしょう。

※ ※ ※

現時点で市販化の正式なアナウンスはありませんが、2024年3月に意匠関連の動きが報じられたことで、期待は一段と高まりました。

クロスオーバーミニバンというと、ラージクラスミニバンの三菱「デリカD：5」が、ほぼ唯一のモデルとして独自の市場を持つのみ。

まだまだ既存のミニバン市場とは異なる需要を掘り起こすポテンシャルを秘めており、クロスバン ギア市販化の可能性は十分にあると考えられます。

もしクロスバン ギアが実際に市販されれば、ノアやヴォクシーが属するファミリー向け市場とは一線を画す、よりアクティブ志向のユーザー層を狙った新カテゴリーの開拓者となるはずです。

新たな選択肢の誕生に、今後も注目が集まります。