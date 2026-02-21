28ºÐ½÷Í¥¤Î´°àú¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡¡²ÖÊÁ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¡¥»¥¯¥·¡¼¥É¡¼¥ë¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¿§¹á
½µ´©SPA!¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¥·¥ê¡¼¥º¡Ö½Ü»£GIRL Vol.28¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¡Ë¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¹âºê¤«¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Î»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤ªÈ©¤Î¹âºê¤«¤Ê¤ß¤µ¤ó
¥·¥ê¡¼¥ºÂè28ÃÆ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ë¤Ï¡¢6¿Í¤Î½Ü¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥É¡¼¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹âºê¤µ¤ó¡£¡Ö¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¥Ü¥Ç¥£¡¢¤½¤ó¤Ê¹âºê¤«¤Ê¤ß¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Î¤Þ¤Þ»£±Æ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Ä¹¤¤È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹É÷¤Î°áÁõ¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÍ×ÁÇ¤ò·ã¼Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÖÊÁ¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ç¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á´¶¤ò±é½Ð¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯½ÀÈ©¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥×¥í¥Ý¡½¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¥Ü¥Ç¥£¤Ç»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤¾¡£¡Ê»£±Æ¡¿ÅìµþÍ´ ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿²ÖË¼¤ß¤Ê¤ß ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÌÓÄÍÍ³·Ã¡Ë
½Ü»£GIRL Vol.28¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´Ä»¼è¸©Ì±¤ÎËå¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¹â¹»À¸»þÂå¤«¤é¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢³Æ»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ëÇòßÀÈþÅÆ¤µ¤ó¡£Î¢É½»æ¤Ï¡¢Ëå¡¦ÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¤È¤Þ¤ëto¤È¤Þ¤ë¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿ûÂôÈþº»¼ù¤µ¤ó¡¢ËãÁÒ¿ðµ¨¤µ¤ó¡¢²¬ËÜºÌ²Æ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£º£¤òºÌ¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹âºê¤«¤Ê¤ß¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£BS¾¾ÃÝÅìµÞ¡Ø¼ÒÃÜ¿Í¥ä¥Ö¡¼¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø±Ê±ó¤ÎÂÔ¤Á¿Í¡Ù¤Ê¤É¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë°ìÊý¡¢³Æ»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÀ¸ÃÂ¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¤Ç¤âÃíÌÜ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@Kanami_Takasaki¡Ë