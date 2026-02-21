¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç±ê¾å¤·¤¿¼Ö¤¬¡ÈµÕÁö¡É Ï©¸ª¤òË½Áö¤ÇÆ¨¤²ÏÇ¤¦¿Í¡¹ ½ÕÀá¡Èµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¡É¤ÎÃæ¹ñ
¡¡2·î14Æü¡¢½ÕÀá¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Ãæ¹ñ¡¦±ÀÆî¾Ê¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¡£Âç½ÂÂÚ¤ÎÀè¤Ë¤Ï±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿1Âæ¤Î¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇúÈ¯²»¤È¤È¤â¤ËµÕÁö¤ò³«»Ï¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ³¤¨¤¿¤Þ¤ÞÏ©¸ª¤òË½Áö¤¹¤ë¼Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡½ÂÂÚ¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¹²¤Æ¤Æ²óÈò¤·¤¿¡£ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÏÇ³¤¨¤¿¤Þ¤ÞÏ©¸ª¤òË½Áö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼Ö¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð²Ð¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤Î¤¿¤áÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð¤ÏÌó15Ê¬¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢»à½ý¼Ô¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë