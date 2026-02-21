¥·¥é¥ó¥±¥É¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¢ÈË¿£Æþ¤ê
¡¡2025Ç¯¤Î¿·³ãµÇ°¡ÊG3¡Ë¤Ê¤É¤òÀ©¤·¤¿¥·¥é¥ó¥±¥É¡ÊÌÆ6¡¦·ªÅì¡¦ËÒ±º½¼ÆÁ±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢2·î19ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÈË¿£ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥·¥é¥ó¥±¥É¤Ï2020Ç¯2·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¥Ç¥¯¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼¡¢Êì¥Õ¥§¥¢¥Ö¥ë¡¼¥à¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£ÇÏ¼ç¤ÏÅÄÈªÍøÉ§»á¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏJRAÄÌ»»13Àï6¾¡¡£½Å¾Þ¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ÎÃæ»³ÌÆÇÏ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë¡¢¿·³ãµÇ°¡ÊG3¡Ë¤òÀ©¤·¡¢¼ÇÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£JRA¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯3977Ëü9000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë¡£½Å¾Þ2¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò·È¤¨¡¢º£¸å¤ÏÈË¿£ÌÆÇÏ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£