¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏÀã¾å¤äÉ¹¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Û¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥ó¥É¡¼¥à¡×
»²²ÃÁª¼ê¤ÏÌó2900¿Í
¡¡¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤Ç¤Ï´¶À÷Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥É¡¼¥à¤¬ÌµÎÁÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤â1Ëü¸Ä°Ê¾å¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤âÂç²ñ3ÆüÌÜ¤ËÊ§Äì¤·¤¿¡£
¡¡»²²ÃÁª¼ê¤ÏÌó2900¿Í¡£2·î14Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿IOC¤Î¹ÊóÉôÄ¹¤Ï¡¢
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¡×
¡¡¤È¡¢¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Á¤éÊýÌÌ¤Ç¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ÎÇÛÉÛ¤Ï1988Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï8500¸Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï9Ëü¸Ä¤ËÁý»º¡£¤½¤Î¸å¤â10Ëü¸ÄÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¤Ï45Ëü¸Ä¤âÇÛ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ò¤´¼«Í³¤Ë¤É¤¦¤¾¡Ó¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÂ¼Æâ³Æ½ê¤Ë»³ÀÑ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö·ë¹½Ãµ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³ÃÖ¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
Ì¤»ÈÍÑ¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤ê
¡¡¤µ¤Æ¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤ï¤¬¹ñ¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¡È¶â¥á¥À¥ë¡Éµé¤é¤·¤¤¤¬¡¢
¡Ö¥ª¥«¥â¥È¤Ê¤É¹ñ»º4¼Ò¤¬¼«Ëý¤Î¹âµéÉÊ¤ò¹ç·×16Ëü¸ÄÀ½Â¤¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áª¼êÂ¼¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤ÏÃæ»ß¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æµ¢¹ñ»þ¤ËÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊñÁõ¤Ë¸ÞÎØ¥Þ¡¼¥¯¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤äÍ§¿ÍÍÑ¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¤Ë»ý¤Áµî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¹âÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆþÂ¼¸å¤¹¤°¤µ¤ÞÃµ¤·²ó¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ì¤»ÈÍÑ¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤â¼èºà¤·¤¿Áª¼ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢1¿Í3¸Ä¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£²áµî¤ÎÎã¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢1Ëü¸Ä¤Ï¾¯¤Ê²á¤®¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÁÈ¿¥°Ñ¤Ï¡ÖÄÉ²ÃÇÛÉÛ¡×¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
