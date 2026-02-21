¡Ö±ü»õ¤¬ÄË¤¤¡×¤ÈÌÂÏÇÄÌÊó¤â¡Ä110ÈÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ØÄÌ¿®»ØÎá¼¼24»þ¡ÙDVÈï³²ÁÊ¤¨¤ë¶ÛÇ÷¤ÎÅÅÏÃ¤Ë»Ò¶¡¤Îµã¤À¼¶Á¤¯
¡¡1Æü480·ï¡¢3Ê¬¤Ë1·ï¤Î¥Úー¥¹¤Ç110ÈÖ¤¬ÆþÅÅ¤¹¤ë´ôÉì¸©·Ù¤Î¡ÖÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡×¡£¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤È¡¢»ö·ï¤ä»ö¸Î¤Ê¤É¡È¶ÛµÞ»ö°Æ¡É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢¶ÈÌ³¤òË¸¤²¤ë¡È¥á¥¤¥ï¥¯ÄÌÊó¡É¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¢£3Ê¬¤Ë1·ï¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡Ä110ÈÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡×
¡¡´ôÉì¸©·ÙËÜÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄÌ¿®»ØÎá¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢´ôÉì¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î110ÈÖ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ØÎá¼¼¤Ë¤Ï¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¼õÍýÂæ¡×¤È¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤ä·Ù»¡½ð¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡Ö»ØÎáÂæ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢24»þ´Ö¤ò8¿Í¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ±û¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ëµðÂç¤Ê¥â¥Ë¥¿ー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥È¥«ー¤Î°ÌÃÖ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤âÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÄÌ¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£
ÅÄ¸ýÍÀÄÌ¿®»ØÎá´±¡§
¡Ö¶¯Åð¡¦Í¶²ý¡¦Êü²Ð¡¦»¦¿Í¤È¤«¡¢¸½¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼þÊÕ¤Ë¤â¶ÛµÞÇÛÈ÷¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¡×
ÄÌ¿®»ØÎá¼¼¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢´äÀ¥Í¦¿Í(¤¤¤ï¤»¡¦¤Ï¤ä¤È 27)½äººÄ¹¡£2021Ç¯¤Ë·Ù»¡³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½4Ç¯´Ö¡¢¸òÈÖ¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡È¿·¿Í¡É¤À¡£
¸áÁ°8»þÈ¾¤¹¤®¡¢¡Ø°ñ¾ë¸©¤Ë½»¤àËå¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¡×¤ÎÄÌÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ë´äÀ¥½äººÄ¹¡§
¡ÖºÇ¸å¤ËÏ¢Íí¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¡©¤ª¤È¤È¤¤¤ËÅÅÏÃ¤µ¤ì¤¿¡©¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
´äÀ¥½äººÄ¹¤Ï¡¢¾õ¶·¤òÊ¹¤¼è¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¾¸©¤Î·Ù»¡¤ØÄÌÊóÆâÍÆ¤òÅ¾Á÷¤·¤¿¡£
»ØÎá¼¼¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ï¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤é¤Î24»þ´Ö¡£±ü¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤ÇÃë¿©¤ò¤È¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â»ØÎá¼¼¤ÎÃæ¤À¡£
2024Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´äÀ¥½äººÄ¹¡£¡ÖËèÆü¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡È¤ª¤Î¤í¤±¡Éµ¤Ì£¤À¡£½Õ¤Ë¤Ï¡¢Âè°ì»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãë¿©Ãæ¤âÌÄ¤ê¤ä¤à¤³¤È¤Ê¤¤¡¢ÄÌÊó¤äÌµÀþ¤Î²»¡£
´äÀ¥½äººÄ¹¡§
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¹½¤¨¤Á¤ã¤¦¡×
¢£¡È¼ê¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÎÉÔ¿³¤Ê2¿ÍÁÈ¡É¤ÎÌÜ·â¾ðÊó
¡¡¸á¸å3»þ¡£»ØÎá¼¼¤Ë¡È¶ÛÄ¥¡É¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ëÅÄ¸ýÍÀÄÌ¿®»ØÎá´±¡§
¡Ö¼ê¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¡Ä2¿ÍÁÈ¡£¤¤¤Þ¤É¤³¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡© Å¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ÏÃóÎØ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸½¾ì¤Ï¿ðÊæ»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç¡¢¡È¼ê¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÎÉÔ¿³¤Ê2¿ÍÁÈ¤¬¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤À¡£
¡ã»ØÎá¡ä
¡Ö¡Ø¼ê¤Ë½Ð·ì¤Î¤¢¤ë2¿ÍÁÈ¤¬Å¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡¢¾ÜºÙÄ°¼èÃæ¡¢»ö°ÆÈÖ¹æ282¡¢¤É¤¦¤¾¡×
»ØÎá¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥È¥«ー¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ½ÐÆ°¡£ÌµÀþ¤Ç¾õ¶·¤òÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤¬¤é ¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤¹¤ë¡£
¡ã»ØÎá¡ä
¡Ö¼ê¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î2¿ÍÁÈ¡£¹õ¿§¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃåÍÑ¡£¤¤¤º¤ì¤âÃË30Âå¤È40Âå¡£ÊÒÊý¤ÏË·¼ç¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Ï¥í¥óÌÓ¡×
ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½10Ê¬¡£¸½¾ì¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ã»ØÎá¡ä
¡ÖÅö»ö¼Ô¤é¼ê¤«¤é½Ð·ì¡£¶§´ïÅù¤Î½ê»ý¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢È¯¸«¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼Â»Ü¤»¤è¡×
Å¹ÊÞ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÌÜ·â¼Ô¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¡£
¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¡§
¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¿§¤Î¼Ö¼ï¤Ï¡ü¡ü¤Ç¤¹¡×
¡ã»ÊÎá¡ä
¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡È¤¢¤ë¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Å¹°÷¤«¤é¶¨ÎÏ°ÍÍê¼Â»Ü¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤é¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡¢Å¾Á÷¤»¤è¡×
¸½¾ì¤ÇÊ¹¤¼è¤êÁÜºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅÄ¸ýÍÀÄÌ¿®»ØÎá´±¡§
¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÛÁü¤È¸½¾ì¤¬°ã¤¦¤È¤¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡×
¢£»Ò¶¡¤Îµã¤À¼¤¬¡Ä¡ÈÉ×¤ËË½ÎÏ¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡É½÷À¤«¤é¤ÎSOS
¡¡¸á¸å4»þÈ¾¤¹¤®¡£Æ»Ï©¤¬º®»¨¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤¬µÞÁý¤¹¤ë¡£ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÉ×¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤ë½÷À¤«¤é¤ÎSOS¤À¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ë´äÀ¥½äººÄ¹¡§
¡Ö¤â¤·¤â¤·¡ªÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ã¶Æá¤µ¤ó´í¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡×
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í´í¸±Êª¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÀè¤«¤é¤Ï»Ò¶¡¤Îµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
´äÀ¥½äººÄ¹¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥±¥¬¤Ï¡È¤Ê¤·¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ê¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¼ÁÌä¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åª³Î¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ë´äÀ¥½äººÄ¹¡§
¡Ö·Ù»¡´±¤¬µÞ¤¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅþÃå¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤«¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
»ØÎá¼¼¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ç·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¡¢Ìµ»ö¡¢½÷À¤È»Ò¤É¤â¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¡£
Éû»ÊÎá´±¡§
¡Ö°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Í¡×
´äÀ¥½äººÄ¹¡§
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡ÈÉÔÍ×ÉÔµÞ¡É¤ä¸íºîÆ°¤Ë¤è¤ëÄÌÊó¤Ï¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌó2³ä¡×¤Ë
¡¡2025Ç¯¡¢´ôÉì¸©·Ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿110ÈÖ¤Î¿ô¤Ï17Ëü4700·ï¤¢¤Þ¤ê¡£µÏ¿¤¬»Ä¤ë1989Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
»þ¤Ë¤ÏÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë110ÈÖ¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÄÌÊó¤â¡Ä¡£
¡Ö¥¬ー¥É¥Þ¥óÄÌÊó¤Î°Û¾ïÈ¯Êó¡£·úÀß¸½¾ì¡£ÅìÂ¦¤ÎÀÖ³°Àþ¥»¥ó¥µー¤¬È¯Êó¡×
·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö·úÀß¸½¾ì¤Ç°Û¾ï¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥»¥ó¥µー¤¬ºîÆ°¤·¤¿¡×¤È¤ÎÄÌÊó¡£¿Í¤¬Ä¾ÀÜ³ÎÇ§¤·¤¿ÄÌÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸íÊó¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
»ØÎá²Ý°÷¡§
¡ÖÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¸íÁàºî¡¢Æ°Êª¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¿Í¤¬¸í¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤³¤Ë²áµî¤Î¤ä¤Ä¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÌëÃæ¤Ë¤â¸í¤Ã¤¿ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÈÉÔÍ×ÉÔµÞ¡É¤ä¸íºîÆ°¤Ë¤è¤ëÄÌÊó¤À¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ë´äÀ¥½äººÄ¹¡§
¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¡ÄÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡©¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉÔÄ´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ëÊÌ¤Î»ØÎá²Ý°÷¡§
¡Öº£²ó¤Ï¡Ø²¡¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡ÊÄÌÊó¤ò¡Ë²¡¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø»ö·ï»ö¸Î¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»ö¸Î¤Ê¤É¤Î¾×·â¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¡¢¼«Æ°¤Ç¶ÛµÞÄÌÊó¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î¸íºîÆ°¤ä¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·ー¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö±ü»õ¤¬ÄË¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥á¥¤¥ï¥¯ÄÌÊó¡É¤Þ¤Ç¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½2³ä¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÄÌÊó¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÄ¸ýÍÀÄÌ¿®»ØÎá´±¡§
¡Ö110ÈÖ¤Î²óÀþ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²óÀþ¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Õ¤µ¤¬¤ë¤È¡¢»ö·ï¤È¤«»ö¸Î¤ÎÄÌÊó¤Ç¡Ø¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡È¥á¥¤¥ï¥¯ÄÌÊó¡É¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¢£´äÀ¥½äººÄ¹¡Ö¤É¤ó¤Ê»ö°Æ¤Ë¤âÁÇÁá¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¶ÈÌ³³«»Ï¤«¤é17»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡¢´äÀ¥½äººÄ¹¤Ï²¾Ì²¼¼¤Ø¡£1Æü¤Î¶ÈÌ³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ù¥Ã¥É¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¯¡£
±ü¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¨¥³ー¼Ì¿¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£
´äÀ¥½äººÄ¹¡§
¡Ö½÷¤Î»Ò¡£Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤è¤ê´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
²¾Ì²¤«¤éÌá¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ110ÈÖ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£»ØÎá¼¼¤Ë¤Ï¡¢¼õÍý¤È»ØÎá¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³³«»Ï¤«¤é24»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¸áÁ°8»þÈ¾¡£Ä¹¤¤1Æü¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
´äÀ¥½äººÄ¹¡§
¡Ö¤Þ¤ÀÎý½¬¤¬Â¤ê¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÁÛÁü¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤É¤ó¤Ê»ö°Æ¤Ë¤âÁÇÁá¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
2026Ç¯1·î23ÆüÊüÁ÷