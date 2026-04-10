ドナルド・トランプ米国大統領は、北大西洋条約機構（NATO）がイランと戦争中の米国を支援していないと批判し、グリーンランド問題を再び取り上げた。これを受け、グリーンランド首相が遺憾の意を表した。イェンスフレデリック・ニールセン首相は9日（現地時間）、「われわれは単なる氷の塊ではない」とし、「すべての同盟国を全面的に尊重する善良な国際社会の一員として日々を営む、誇り高い5万7000人だ」と述べた。ニールセン首