下関市は10日、金属スクラップとして売却するために保管していた古い水道メータおよそ1300個が盗難にあったと発表しました。被害額はおよそ46万円になるということです。下関市上下水道局によりますと、盗まれた水道メータが保管されていたのは、市内にある日和山浄水場です。3月31日、担当職員が保管台帳に記載されている水道メータの数より実際に保管されている数が少なくなっていることを確認したということ