群馬・前橋市で8日、1歳の男の子が父親が運転する車にはねられ死亡しました。8日午後、前橋市二之宮町の自宅の敷地内で、1歳の仲村奏天ちゃんが父親（45）が運転する車にはねられ、搬送先の病院で死亡しました。父親は「庭の作業をするために車を動かそうとして前進させた」と話しています。