アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡を通過するタンカーからイランが通航料を徴収することは「あってはならない」と表明しました。トランプ大統領は9日、SNSに投稿し、「イランがホルムズ海峡を通過するタンカーに通航料を課しているという情報があるが、そんなことはあってはならないし、もしそうなら、今すぐやめるべきだ！」と書き込みました。イランによる通航料徴収は認めず、ホルムズ海峡の全面的な開放を求める姿勢を