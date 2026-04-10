4月10日（金）午前3時、日本のはるか南の海上で、台風4号「シンラコウ」が発生しました。「シンラコウ」はミクロネシアが提案した名前で、伝説上の女神を表します。 【画像】台風の最新進路･雨シミュレーション いつどこで雨が降る？日本に接近・上陸すれば“異例” 台風は冬にも発生しますが、数は少ないため、今の時期に「4号」となるのは珍しく、4月上旬までに4号が発生したのは2015年以来のことです。 台風は、発生・