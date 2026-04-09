「投稿前にちょっと画像を加工したい」。そんなときに便利そうな新機能が、Xに追加されました。Xのプロダクト責任者を務めるニキータ・ビア（Nikita Bier）氏が、日本時間2026年4月8日午前4時、自身のXアカウントを通じて、投稿作成ツールへの新しい写真エディター導入を発表。モザイク処理のほか、AI「Grok」を活用したプロンプト編集も利用可能になっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■直感的な