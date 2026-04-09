ファンに向けたサービス動画が思わぬ騒動に発展した。米メディア「スポーツキーダ」は８日（日本時間９日）、「『最も嫌われている球団』『恥ずべき行為』――ワールドシリーズ優勝のモンタージュ映像でブルージェイズを『挑発』したとして、ファンがドジャースを非難」との記事を配信した。?問題?の動画は山本由伸投手（２７）が先発したブルージェイズとの第２戦（ロジャースセンター、７日＝同８日）前にドジャース公式Ｘ（