Image: 塚本直樹 この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2019年4月17日、「液タブ的にも使えるですと！ 次のmacOSでiPadのサブ画面化ができるかも」という記事を掲載しました。当時は、iPadをサブ画面化するにはサードパーティのアプリを利用する必要が。そ