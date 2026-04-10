顧客からの電話を受けるコールセンターは、配属先の業務内容次第でメンタルの削られ具合が天と地ほど変わるらしい。福岡県の50代女性（事務・管理）は、かつて派遣でコールセンターに勤務していた。最初は携帯会社のお客様受付で、当時は「ガラケー全盛期。パケ死なんて言葉があった時代」だったという。覚えることは膨大で「仕事内容はめちゃくちゃ大変でしたが、慣れてくるとやりがいはある仕事でした」と振り返る女性。しかし、