国民の2人に1人が自転車に乗っているとされる自転車大国・日本。いま、波紋を呼んでいるのが、4月に始まった青切符制度だ。【画像】出た！これが噂の青切符「なんで自転車のルールを厳しくしたの？」「違反項目が多すぎて、全部守るなんて絶対にムリでしょ！」4月1日にスタートした自転車の青切符制度に疑問や不満の声が次々に上がっている。16歳以上が対象となり、最高で1万2000円の反則金を取られてしまうこの制度。これ