ルチャレジェンド?飛鳥仮面?ドス・カラスの息子で元ＷＷＥアルベルト・デル・リオ（４８）が、妻への家庭内暴力で逮捕されて波紋を呼んでいる。「ＳＤＰニュース」などメキシコメディアの報道によると、サン・ルイス・ポトシ州の治安警備隊はデル・リオの妻から「夫に暴行された」との緊急通報を受け、現場に出動。妻に暴行された傷痕があったため、デル・リオは逮捕されたという。妻と口論になり、さまざまな身体的及び言葉によ