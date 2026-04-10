日本代表MFの田中碧は、リーズで出場機会の確保に苦しんでいる。だが、地元メディアの評価は確かだ。ドイツでの関心報道を受け、売却すべきではないとの意見も少なくない。ダニエル・ファルケ監督の下でシーズン途中から出番を失った田中。だが、FAカップ準々決勝のウェストハム戦では、先制ゴールを含む活躍でチームのベスト４進出に貢献した。改めて称賛された田中には、２部の名門シャルケなどドイツのクラブが関心を寄せ