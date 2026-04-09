サンワサプライ株式会社は、USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ「AD-USB37CAFBK」を発売した。コネクタ部分が自由自在にクルクル回転するので、狭い場所でも扱いやすく快適に利用できる。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応している。■使い方や動作に合わせて、自在にコネクタが回転手持ちのUSB Aケーブルに取り付けるだけで、コネクタが回転する。左右180°＋水平360°回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配