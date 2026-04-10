アメリカのトランプ大統領がイスラエルに対し、レバノンへの攻撃を縮小するよう要請したと、アメリカメディアが報じました。アメリカとイランの停戦合意が発表されたあとも、イスラエル軍は8日、レバノンの首都・ベイルートなどに10分間で100か所を超えるヒズボラの拠点を攻撃したと発表、戦闘が続いていました。こうしたなか、アメリカのNBCテレビは9日、政府関係者の話として、トランプ大統領が8日、イスラエルのネタニヤフ首相