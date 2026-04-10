京都府の南丹市立園部小学校に通う安達結希くん（11）が3月23日を最後に、行方が分からなくなってから2週間あまり。同校では4月9日に入学式が行われ、新入生や保護者だけでなく、結希くんと同学年の新6年生の児童たちも参加したという。「卒業式があった23日午前、結希くんは在校生として出席するため父親が運転する車に乗って学校に向かいました。父親が結希くんを車から降ろした場所は、小学校のグラウンドに隣接する学童施設の