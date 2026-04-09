iPhoneでMacのAIエージェントツールを表示しているところ Image: Astropad 音声入力できるのがすごい。Astropad社がiPhone・iPad・Mac向けのリモートデスクトップアプリ「Workbench」を公開しています。Macの画面をiPhone・iPadに表示でき、操作も可能です。昨今、AIコーディングエージェントなどの登場でPCから離れていても作業が進むようになりました。しかし、1個作業が終わったら、また