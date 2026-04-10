外出先でサンダルが壊れてしまった。一人で出かけてきたので誰にも頼れず、裸足で代わりの履物を買いに行くわけにもいかない。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち声をかけてきた男性。しばらくして戻ってくると、その手には......。＜しろぽんさんからのおたより＞20代の夏の出来事です。前年気に入っていたサンダルを出して、自宅から少し離れたショッピングセンターに向かいました。劣化していたのか、足の甲にかか