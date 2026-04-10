「各局から出演オファーが相次いでいる山下さんですが、7月期のフジテレビの『月9』は最終的に出演を断ったと聞きました」（制作関係者）4月9日に41歳の誕生日を迎えた山下智久。40代となっても第一線で走り続けている。映像関係者は言う。「山下さんのNHK主演ドラマ『正直不動産』シーズン1が、NHK総合で4月11日から3日間、再放送されます。5月15日には『映画正直不動産』が劇場公開されるためです。また、主演とエグゼクティブ