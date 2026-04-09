原則として、年金を受給できる年齢は65歳です。しかし「十分な貯金がない」「今入り用になっている」など何らかの事情により、年金の「繰上げ受給」を検討する人もいます。 年金の「繰上げ受給」にはメリットがありますが、デメリットも存在します。そのため、両者を比較検討して、無理なく老後設計が立てられるか考えることが大切です。 本記事では、年金の繰上げ受給のデメリットに触れつつ、生活費が足りない場合