8日、大阪府和泉市の集合住宅で、女性2人が血を流して死亡しているのが見つかりました。2人の首などに複数の傷があったことがわかり、警察殺人事件と断定し、捜査を始めました。■抵抗した際にできたとみられる傷も9日夜、「news zero」が向かったのは、大阪府和泉市の現場となった集合住宅。8日、血を流して死亡している2人の女性が発見されました。そして、警察は9日夜、亡くなったのは、この部屋に2人で住む、職業不詳の村上