くも膜下出血の発症リスクを人工知能（ＡＩ）で予測する技術を東京慈恵会医科大などのチームが開発した。実用化されれば、くも膜下出血の予防を目的とした治療を行うかどうかの判断がより正確にできる可能性がある。くも膜下出血は、脳の血管にできたこぶ状の脳動脈瘤（りゅう）が破裂することで起こる。死亡率は約３０〜５０％と高く、国内で年間１万人以上が亡くなっている。救命されても約半数に重い後遺症が残るとされる。