AP通信の調査によると、メジャーリーグの選手の平均年俸は開幕時点で前年比3.4％増の534万ドル（8億4906万円）となり、過去最高を更新した。昨年開幕時の516万ドル（8億2044万円）から上昇し、2021年に発効した5年の労使協定のもとで28％増加。年平均では5.6％の伸びとなっている。年俸分布を見ると、3000万ドル（47億7000万円）以上の選手は19人（前年比4人増）、2000万ドル（31億8000万円）以上は74人（同8人増）、1000万ド