中東情勢の悪化で、石川県内にも影響が広がっている。日本銀行金沢支店の調査では、北陸３県の企業１０７社（製造業７６社、非製造業３１社）のうち「すでに悪影響が出ている」と回答したのは２２社、「今後悪影響が出ると懸念する」のは７８社に及んだ。米国とイランが２週間の停戦に合意したが、情勢は不透明で、県内の経済への影響は今後更に顕在化する見通しだ。（荒牧尚志）七尾市のバス会社「丸一観光」では、１か月ほど