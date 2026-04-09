イランがホルムズ海峡の「再封鎖」を表明したことを受け、日本の海運会社や石油元売り会社が警戒を強めている。トランプ米大統領が「通航料」の徴収を米国とイランの共同事業とする案を検討していると報じられており、「実現すれば異常事態だ」（海運関係者）と批判の声が上がる。日本船主協会によると、平時のホルムズ海峡は各国の船舶が１日あたり１２０〜１４０隻通過していた。ホルムズ海峡以西のペルシャ湾内では現在、日