◇MLB パドレス8-2パイレーツ(日本時間9日、PNCパーク)パドレスの守護神、メイソン・ミラー投手が驚きのペースで三振を奪っています。昨季パドレスに移籍したミラー投手は移籍後22試合の登板で失点はわずかに2点、167.5キロを記録するなど、防御率0.77をマークしました。今季5試合目の登板となったこの日は6点リードの9回にマウンドに上がると、165キロのストレートを駆使し先頭を空振り三振。2人目にはスライダーで攻め3球三振と