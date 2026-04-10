【ヒカルさんの“人間力”がスゴイ！】「誰かひとりの突き抜け」が全体のレベルアップになるという考え 上を目指すのは仲間のため ヒカルさんはある時、お金持ちになったことで、お金持ちしか知り得ない情報があることを知ったそうです。そして、その情報を活用することで、上にいる人たちはさらに成長できる仕組みがあることも理解していました。ヒカルさんは、この情報格差を埋めるためにはまず「誰かひとりの突き抜け」が