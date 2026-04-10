京都市消防局は９日、上京消防署に勤める３０歳代の男性消防士長が、無免許で公用車を計８１回運転していたと発表した。このうち緊急走行は計６６回あったといい、同消防局は処分を検討している。発表によると、消防士長は昨年１２月末に運転免許の有効期限が切れていたが、今年４月３日まで消防車や救急車を運転していた。人事異動に伴う書類作成で気づいて上司に報告した。消防士長は、「日常の多忙さから失効に気づかなかっ