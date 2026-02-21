¤³¤ó¤Ê¤ÎÃµ¤·¤Æ¤¿ーーー¥Ã¡ª¡ÚLEPSIM¡ÛÂç¿Í¤¬½µ7¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡Ö¥Ð¥Ã¥° & ¥·¥åー¥º¡×
¡ÖºÇ¶á¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥êµ¤Ì£¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¾®Êª¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤¬ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ð¥Ã¥° & ¥·¥åー¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ýー¥Á¤Ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¼ÂÍÑÀ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿Í¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î1·³¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¡Ä¡Ä¡ª
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÃµ¤·¤Æ¤¿¡ª¡×¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤½¤¦¤ÊºÇ½Ü¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¡ÚLEPSIM¡Û¡Ö¥Ýー¥ÁÉÕ¤3WAY¥Èー¥È¡×\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¥·¥Ü´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤¬¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥àー¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ýー¥Á¤Ï¾®Êª¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤½¤¦¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Æ¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¸«¤¿ÌÜ¤âµ¡Ç½À¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£