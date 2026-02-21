¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎCL½Ð¾ìÏÈ¤¬¡Ö2¡×¢ª¡Ö1¡×¤«¡ÄÆüËÜ¿Í½êÂ°¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥ê¡¼¥°V°ï¤Ê¤éÂçÂÇ·â
¡¡¸½ºß¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò¡Ö2¡×Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤ÎÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éCL½Ð¾ìÏÈ¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¯¥é¥ÖÂç²ñ¤Î³Æ¹ñ½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é³ä¤ê½Ð¤¹¡¢UEFA·¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡¢ËÜÀï½Ð¾ìÏÈ¡ÜÍ½ÁªÏÈ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍ½Áª2ÏÈ¤Î·Á¤ÇCL½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¡Á2023Ç¯¤ËUEFA·¸¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç9°Ì¤À¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¡¢¸½ºß¤Ï14°Ì¤«¤é18°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¡£¾å°Ì15¥«¹ñ¤Î¤ß¤¬CL¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò2¤Ä³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î´õË¾¡É¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤âÇÔÂà¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Î·¸¿ô¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤ÏÀäË¾Åª¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àï¤Ç¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç1¡Ý4¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀª¤ÎÁ´ÌÇ¤ÏÇ»¸ü¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¡¢2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£¥¯¥é¥ÖÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï4¤Ä¤Ë¸º¤é¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÁá´ü¤ÎÍ½Áª»²²Ã¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£CLÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤«¤é¤Î»²Àï¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÍ½Áª2²óÀï¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¥¯¥é¥Ö¤È3°Ì¥¯¥é¥Ö¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í½Áª2²óÀï¤«¤é½Ð¾ì¤Ø¡£¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤â¡¢EL¤ÎÍ½Áª3²óÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í½Áª1²óÀï¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½ªÈ×Àï¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥É¥í¥·¥¢¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë»°¤ÄÇÃ¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤ÈÆ±MF´ú¼êÎç±û¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï2011¡Ý12¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ËCL¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£CL½Ð¾ì¤ËÈ¼¤¦Êü±Ç¸¢¤ä¾¡Íø¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤ÉÂ¿³Û¤Î¾Þ¶â¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÂÇ·â¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
