±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¥×¥Á±ê¾å¤ËÃ²¤¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢ÄÌ¤¸¤Ê¤µ¤¹¤®¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ê43¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢ÄÌ¤¸¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
±§Â¿ÅÄ¤Ï18Æü¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¡Ø°ì¿Í¤À¤·¤³¤ó¤ÊÁá¤¤»þ´Ö¤Ê¤éÍ½Ìó¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡¢¤¤¤ä¡¢°ì±þÅÅÏÃ¤·¤È¤¯¤«¡Ù¤ÈÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÊ¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Ìó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡Øº£Æü¤Ï¤ªÁá¤¤¤ª»þ´Ö¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡Ù¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ·âÄÀ¤¹¤ë»Ñ¤ò²£ÌÜ¤Ë¤¹¤¹¤ë¶¾Çþ¤Î»Ý¤µ¡×¤È¤½¤Ð²°¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó°ìºÝ»Ý¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åö³º¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï°ìÉôÈãÈ½¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
±§Â¿ÅÄ¤Ï20Æü¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È±ê¾å¤·¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¤Ê¤ó¤Ç¡©½îÌ±ÇÉ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤«¤è±§Â¿ÅÄ¡¢¤É¤¦¤»¶¾Çþ²°Çã¼ý¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¶â¤¢¤ó¤À¤í¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆX¸«¤¿¤é¡¢¡ØÀ³Ê°¤¤¡Ù¤È¤«¡ØÊ¢¹õ¤¤¡Ù¤È¤«ÈãÈ½¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÉô¤¤¤¿¡¢¤Þ¤¸¡¡¥æ¡¼¥â¥¢ÄÌ¤¸¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¤Èµã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤ÇÈ¿±þ¡£¡ÖSNS¤Ç¤·¤«Ê¸¾ÏÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£