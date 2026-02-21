¿Æ»Ø¥µ¥¤¥º¤Ç1020¥ë¡¼¥á¥ó¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥È¡¢Ãæ¿È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¾®·¿¥é¥¤¥È¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¡ÖÂÓ¤ËÃ»¤·ë§¤ËÄ¹¤·¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡ÖLAD III¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë1¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤¤¼ê¸µÅô¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÌëÆ»¾È¼Í¤Þ¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£
¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤³¤ì1ËÜ¤ÇºÑ¤ß¤½¤¦¤Ê¡¢¡ÖLAD III¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤µ
½¾Íè¤Î¾®·¿¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬·è¤á¤¿¿ôÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ö¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖLAD III¡×¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥â¡¼¥É¡×ÅëºÜ¤Ç¡¢³Æ¥â¡¼¥É¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈùÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌëÃæ¤Ë¤Õ¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤È¤¡¢Ëí¸µ¤Î¥é¥¤¥È¤¬âÁ¤·¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡ÖLAD III¡×¤Ê¤é¡¢Moon¥é¥¤¥È¥â¡¼¥É¤ò¡ÖâÁ¤·¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥®¥ê¥®¥ê¡×¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ËÀßÄê²ÄÇ½¡£
ÆÉ½ñÅô¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¡¢½¢¿²Á°¤Ë¤Ï¤°¤Ã¤È°Å¤¯¡¢¤È¡¢Æ±¤¸¥â¡¼¥É¤Ç¤â¾ìÌÌ¤Ç¸÷¤Î¶¯¤µ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÊÀßÄêÃÍ¤«¤é¡ÞÌó10¡ó¤ÎÈÏ°Ï¡Ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é¡¢ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤±¤ë
Á´Ä¹Ìó64mm¡¢½Å¤µ¤ï¤º¤«33g¡£¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼´¶³Ð¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£CNCºï¤ê½Ð¤·¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼Á´¶¡£Çö·¿¤Ç¡¢¸°¤È°ì½ï¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤«¤µ¤Ð¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌ¶Ð¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¡¢°Å¤¤Ãó¼Ö¾ì¡¢Î¹Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏ²¼¡½¡½¡Ö¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÆü¾ï¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤â¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤·Ú¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë·ÈÂÓÀ¤¬¡¢¡ÖLAD III¡×¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Ë¤âÈó¾ï»þ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É
¡ÖLAD III¡×¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¥â¡¼¥É: Â¸µ³ÎÇ§¤«¤éÌëÆ»¾È¼Í¤Þ¤Ç¡£ºÇÂç1020¥ë¡¼¥á¥ó¡Ê¢¨¥¯¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎTurbo¥â¡¼¥É»þ¡Ë
Moon¥é¥¤¥È¥â¡¼¥É: 3ÃÊ³¬¤Î¹µ¤¨¤á¤Ê¸÷¤Ç¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ë´·¤ì¤¿¾õÂÖ¡Ê°Å½ç±þ¡Ë¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£½¢¿²Ãæ¤ä¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤Ë¡£
ÆÃ¼ì¥â¡¼¥É: ¥¹¥È¥í¥Ü¡¦SOS¿®¹æ¡¦¥Ó¡¼¥³¥ó¤Ç¶ÛµÞ»þ¤Ëµï¾ì½ê¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡£ºÒ³²¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¡£
¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤é¡¢¥µ¥¤¥È°ÜÆ°¤Ï°ìÈÌ¥â¡¼¥É¡¢¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤ÏMoon¥é¥¤¥È¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤ÏÆÃ¼ì¥â¡¼¥É¡£½ÀÆð¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á¥â¥Î¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ËÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥¤¥ÈÁª¤Ó¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¡£EDC¡ÊEveryday Carry¡Ë¤ÎÄêÈÖ¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤Ê»ÅÍÍ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡Ú¥·¥ê¡¼¥º½é¡ÛÌÀ¤ë¤µ¤ò¼«Ê¬¤ÇÀß·×¤Ç¤¤ëÄ¶¾®·¿²ûÃæÅÅÅô¡£¿Æ»Ø¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¾È¼Í¡£
Image: kyorasunrise outdoor
Source: machi-ya