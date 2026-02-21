A¤§! groupËöß·À¿Ìé¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¤ÇÅìËÌ¤ÎÆ»¤Î±Ø¥°¥ë¥á¤Ë´¶·ã
A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤¬¡¢2·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ªÆ»¤Î±ØÅÁ2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£Ëöß·À¿Ìé¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤âÈäÏª¡ª
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾¶á1¥õ·î¤ÎÇä¾å¹â1°Ì¤ò²òÅú¸¢3²ó°ÊÆâ¤ËÅö¤Æ¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¥¹¥´¥í¥¯¡×¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð¤¿ÌÜ¤Î¿ô¤À¤±¼¡¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ø¿Ê¤à¡£º£²ó¤Ï¡¢ACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó3¹æ¡¢KEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¤ËÂ³¤¯¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤¬´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¡ÖÆ»¤Î±Ø¤À¤¤¤È¤¦¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
Å¹ÊÞ¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌ¾»ºÉÊ¤Î¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¡¢Çä¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÁáÂ®Çº¤ß»Ï¤á¤ëº´Æ£¡£¡ÖÉÔÆó²È¤ÎµíÆý¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¸¶ÌÚ¤·¤¤¤¿¤±¡×¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿ÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éº´Æ£¤¬1°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï!?
Â³¤¯Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤ä¼ò¥±ー¥¤Ê¤É¡¢Ì¾»º¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤´ÅöÃÏÌÍ¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤âÈ¯¸«¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼¡¤Ê¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¤¬Ä¶¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ¤¶¤È¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÂ¨·è¤·¤¿¤ê¤È¡¢Íê¤â¤·¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤Çº´Æ£¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¼¡¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì´ñÀ×¤¬¡£¥í¥±¤ÎÅÓÃæ¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡ª¶ì¤·¤¹¤®¤¿¡ª¡×¤È¹æµã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¼¡¤Î¥é¥ó¥Êー¡¢A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Î¤È¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£Çä¾å¤¬¼ïÎà¤´¤È¤È¤¤¤¦²¿¼ïÎà¤â¤Î¥ê¥ó¥´¤ä¡¢Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£Ç¼ÉÊ¤ËÍè¤¿ÇÀ²È¤Î¿Í¤«¤éÄÁ¤·¤¤ÌîºÚ¡È¥äー¥³¥ó¡É¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤Ì£¡ª¡¡¿ð¡¹¤·¤¤¡ª¡×¤È½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¥äー¥³¥ó¤Ë´¶Æ°¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¶¾Çþ¤Ê¤É¤â´®Ç½¤·¡¢»î¿©¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸õÊä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¯Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢ºÚ¤Î²Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¡¢ºÚ¤Î²Ö¿Ô¤¯¤·¤Î¥°¥ë¥á¤ËÀå¸Ý¡£ºÚ¤Î²Ö¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò»î¿©¤¹¤ë¤È¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢»×¤ï¤ºÆÀ°Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£ºÚ¤Î²Ö¾¦ÉÊ¤Î¤É¤ì¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Æ»¤Î±Ø¤Î±ØÄ¹¤¬³¤¤Î¹¬¤ò»È¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥´¥ê²¡¤·¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢Ëöß·¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ëöß·¤ËÂ³¤¯¥é¥ó¥Êー¤ÏÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡£Çî³Ø¤Ê¤À¤±¤Ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¼þÊÕ¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¥ê¥ó¥´¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¸õÊä¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Ì¾»º¤Î¼«Á³½ò¤ò»È¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤Î»î¿©¤Ç¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÎÉ½ãÀá¤¬ßÚÎö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥À¥á½Ð¤·¤â!?¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢3¿Í¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁ¡×¤ÎÂè1Áö¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿ACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¤¬¡¢¥í¥±·Ð¸³¼Ô¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ1°ÌÅö¤Æ¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¤¬Éâ½ê¤Î°Õ¸«¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿äÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀè¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï²¿ÌäÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
