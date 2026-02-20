【新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-】 2月13日～ 上映中

2月13日より上映中の映画「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」について、新たに場面カット6点が公開された。

公開されたのは、潜入捜査と呈して吉原桃源郷へ忍び込んだ真選組の女装姿を捉えたカット。スナックのママを彷彿とさせる土方十四郎（CV：中井和哉さん）や、ガングロギャルへと変貌した沖田総悟(CV：鈴村健一さん)などが写されている。

他にも、“令和の姫ギャル”へ変装した山崎退(CV：太田哲治さん)に、檻の中で色っぽく口元を隠してみせる近藤勲(CV：千葉進歩さん)の姿なども確認できる。

法の力が及ばない巨大な地下遊郭都市・吉原桃源郷。欲望渦巻く陽の当たらない常夜の街。江戸で何でも屋＝万事屋を営む坂田銀時は、スリで生計を立てる孤児・晴太と出会った。晴太は生き別れた母を探しているという。

そして吉原トップの花魁・日輪が母かもしれないと。吉原桃源郷の花魁達は夜王・鳳仙の支配下にある。

鳳仙は戦闘民族・夜兎族の中でも圧倒的な強さを誇り、吉原の利権をすべて掌握し、莫大な金と権力を欲しいままにしていた。

「⼀目でいいから母ちゃんに会いたい」。

少年の小さな願いを叶えるために、銀時と仲間達が動き出す。

その絆は、巨大な闇を照らし出すことができるのか。

原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として携わる「新」劇場版。

TVアニメシリーズで“吉原炎上篇”が放送された2009年から16年の時を経て、スケールアップを遂げた超ド迫力の映像を映画館の⼤スクリーンで体感せよッ!!!!

