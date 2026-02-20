紺野ぶるま、夫との出会いは「渋谷でナンパ」ワンナイトの有無はうやむやに？

2月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施した。

番組初登場の紺野ぶるまは、夫との馴れ初めを明かす流れに思わず笑い出してしまい…。

【映像】紺野ぶるまに稲田美紀が水をぶっ掛け！

熊元プロレス（紅しょうが）、稲田美紀（紅しょうが）、加納（Aマッソ）、福留光帆、紺野ぶるま、鈴木ユリアが出演した同企画。

「付き合う前のワンナイトは大人の嗜みor危険な夜遊び」というテーマで、稲田・福留・鈴木による“大人の嗜み”チーム、熊元・加納・紺野の“危険な夜遊び”チームに分かれて激論を交わした。

ワンナイトから始まると、軽い女の印象が残り続ける…と主張する紺野。さらに「初めての日のことを思い出すときに、『付き合う前にしちゃったな』となんとなく話しづらくなる」と気まずくなる恐れに言及し、「私は経験あるんですけど、なんか思い出が安くなっちゃう」と語る。

続けて「やっぱり順番、段階を踏んだほうが、より“長く太い”付き合いになるんじゃないかな」と紺野節で“大人の嗜み”チームを諭した。

すると稲田が「結婚された方もそうだったんですか？」と紺野に鋭く切り込む。紺野は笑顔で「何がですか？」とごまかそうとしたものの逃げ切れず、「旦那さんとは…付き合ってから…だったと思いますよ？」としどろもどろになりながら答えた。

怪しい回答に稲田が「記憶、正しい？」と問いただすと、紺野は「えーっと…まあまあ」と答えに詰まってしまう。その様子に稲田は我慢できず「すっと言わんかい！」ととうとうコップの水を紺野にぶちまけた。

なおも稲田は止まらず、「出会いは何やったんですか？」と追及。これに紺野は「出会いは渋谷のナンパだよ」と素直に答えたが、自身の主張とは大きく印象が異なる「渋谷のナンパ」というワードに、自分で笑い出してしまった。

この様子に稲田も「もうこっち（“大人の嗜み”側）座れ！」と笑っていた。