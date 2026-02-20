前回大会では「死の組」を全勝で突破した実力国が、悲願の初優勝を狙う。プールD最強と称されているドミニカ共和国に次ぐ強豪国として警戒したいのがベネズエラだ。

スピードと技術も生かしながら戦うスタイルは侍ジャパンが対戦する上でも非常に厄介だと言えるだろう。ドミニカにひけをとらないスター選手で構成された、ベネズエラ代表の中でも特に注目したい選手をご紹介していく。

■高レベルのバランス型野手揃い

最大の注目はベネズエラが誇るスーパースター、ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.外野手だろう。度重なる怪我を乗り越え、完全復活を印象づけた2025年シーズンは、95試合の出場ながらOPS.935、21本塁打を記録し、その圧倒的な存在感を再び証明した。スタットキャストが示す最大打球速度は118.9マイル（約191.3キロ）に達し、平均バットスピードも77.2マイルと、球界でも最速の部類に入るため、一振りで試合の流れを変える力がある。膝の負傷が続いたことで、73盗塁を記録した2023年ほどのスピードはないだろうが、積極的に次の塁を狙っていくスタイルは健在だ。

アクーニャに次ぐベネズエラのスターとして、メジャーデビュー前から8年総額8200万ドルの延長契約を結んだブルワーズのジャクソン・チョーリオ外野手は、2024年のデビューから2年連続で20盗塁・20本塁打を達成した5ツールプレイヤー。2025年シーズンも、打率.270、21本塁打、21盗塁、OPS.770と隙のない数字を記録している。打撃に加えその脚力にあり、スタットキャストのSprint Speedではエリート指標である29.2 ft/secを記録。OAA＋3を記録した中堅手としての広い守備範囲と高い盗塁技術は、短期決戦においてチームに大きな機動力をもたらすだろう。

現代の野球スタイルとは逆行したような“安打製造機”として、いぶし銀の活躍をみせるジャイアンツのルイス・アラエス内野手もキーマンの1人だ。2025年シーズンは181安打、打率.292を記録したが、特筆すべきはその三振率（K%）の低さ。わずか3.1%という数字は全メジャーリーガーの中でも最高峰といえるだろう。空振り率（Whiff%）も5.3%と驚異的な低さを誇り、どんな球でもバットで捉える恐るべきコンタクト能力を持っている。OPSが重視される現代野球では評価されにくい選手かもしれないが、初見の投手相手でも確実にヒットを重ねるそのスタイルは短期決戦のWBCで脅威となるだろう。

■投手陣ではエース格がまさかの離脱

次に投手陣。ベネズエラのエースとして期待されていたのがツインズの柱であるパブロ・ロペス投手だが、ここでまさかの暗雲。17日（日本時間18日）の球団発表によると、右肘内側側副靱帯断裂でトミー・ジョン手術となる見込みで、WBCはおろか、シーズンも全休となることから大きな痛手。ベネズエラは前回大会でもロースターに入った昨季15勝の左腕ヘスス・ルサルド（フィリーズ）などを予備登録としており、今後の動向も注目を集めそうだ。

ロペスの不在が濃厚となり、先発陣はヘルマン・マルケス（ロッキーズ）やエドゥアルド・ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）といったMLBローテ組のさらなる奮起が求められるが、より大きな期待を集めるのはレンジャー・スアレス投手かもしれない。

昨シーズンの地区シリーズではドジャース戦において、大谷を完璧に押さえ込んだ“大谷キラー”はポストシーズンで脅威的な成績を残しており、WBCのような短期決戦では力を発揮するだろう。シンカーを主体にチェンジアップ、カッター、4シーム、カーブと多彩な変化球を織り交ぜるスタイルでゴロを量産する投球はハードヒット率も低く、ゴロ率が高い危なげのないスタイルだといえる。大谷のみならず、侍ジャパン戦で対峙することになった際には侍ジャパンにとって大きな脅威となることは間違い無いだろう。

侍ジャパンとの相性という面でも強敵となり得るベネズエラ。ここで紹介した選手以外にも、ウィリアム・コントラレス捕手、サルバドーレ・ペレス捕手のコンビや、アンドレス・ヒメネス内野手、エウヘニオ・スアレス内野手らスター選手が多数ロースター入り。どのチームが進出してもプールDは侍ジャパンにとっての難敵となるだろう。



